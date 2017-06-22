«Нью-Йорк» заинтересован в обмене Порзингиса на пик в топ-5 драфта

«Нью-Йорк Никс» обсудил возможный обмен форварда Кристапса Порзингиса с каждой командой из топ-5 драфта («Филадельфия Сиксерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс», «Финикс Санз», «Сакраменто Кингз»), а также с «Оклахома-Сити Тандер».



Если руководство «Никс» получит пик в топ-5, то использует его, чтобы выбрать Джоша Джексона, сообщает RealGM.



В минувшем регулярном сезоне Кристапс проводил на паркете по 32,8 минуты, собирая коллекцию из 18,1 очка, 7,2 подбора и 2,0 блок-шота в среднем за игру.

«Бостон» заинтересован в приобретении Порзингиса