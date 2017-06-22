Пирс: я считаю Дюранта лучшим игроком НБА

Экс-игрок НБА Пол Пирс объяснил, почему считает форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта лучшим игроком лиги.



«Когда вы смотрите на Кевина Дюранта, то видите, что он демонстрирует то, что мы никогда не видели. То же самое было с Леброном. Вы знаете, что перед тем как Леброн появился в НБА, мы никогда не видели парня его роста с такой скоростью, атлетизмом, обработкой мяча и всем остальным. Мы никогда не видели эту комбинацию до Леброна. Теперь мы видим то же самое с Кевином Дюрантом. Мы никогда не видели ничего подобного в истории лиги. «Семифутер», который разыгрывает пик-н-роллы, который совершает такие броски. Кроме того, он молод и выступает за команду, способную завоевать ещё несколько чемпионств. Если вы являетесь лучшим игроком в лучшей команде и выигрываете титулы, значит вы – лучший игрок НБА», – приводит слова Пирса Dime Magazine.

Пирс: прямо сейчас Дюрант является лучшим игроком в мире