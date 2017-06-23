Майка Джордана с ОИ-1984 продана с аукциона за рекордные $ 274 тыс.

Майка, в которой американский баскетболист Майкл Джордан выступал в финале Олимпийских игр 1984 года в матче со сборной Испании (96:65), продана на аукционе за рекордную сумму — $ 274 тыс.

В финале ОИ-1984 21-летний Майкл Джордан, выступавший в майке с номером 9, набрал 20 очков. Кроме того, баскетболист был признан лучшим игроком турнира.

Фотографию игровой формы Джордана можно посмотреть в «Твиттере».

Предыдущий рекорд по продаже игровой формы составлял $ 173 тыс. и принадлежал также майке Джордана. Кроме того, недавно кроссовки Джордана с ОИ-1984 были проданы на аукционе за $ 190 тыс., что тоже стало рекордом.