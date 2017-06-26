«Кливленд», «Индиана» и «Денвер» обсуждают обмен с участием Джорджа и Лава

«Кливленд Кавальерс», «Индиана Пэйсерс» и «Денвер Наггетс» обсуждают трёхсторонний обмен с участием форвардов Пола Джорджа и Кевина Лава, сообщает ESPN.



В случае успешных переговоров в «Денвер» перейдёт Лав, за которого клуб отдаст «Индиане» несколько молодых игроков и пики будущих драфтов, а «Кливленд» получит Джорджа.



Отмечается, что стороны ведут переговоры со дня драфта-2017, который прошёл в Бруклине 23 июня.



Ранее сообщалось, что «Пэйсерс» обсуждает обмен Джорджа с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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