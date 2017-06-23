Генменеджер «Индианы» Притчард: желание Джорджа уйти стало для нас ударом

Генеральный менеджер «Индианы Пэйсерс» Кевин Притчард признался, что крайне разочарован намерениями форварда Пола Джорджа покинуть команду.
«Худшее время для такого известия сложно было найти. Если бы мы знали о планах Джорджа хотя бы несколько месяцев назад, то смогли бы подготовиться. Проблем добавляет то, что намерения Пола стали известны всем.
Мы стремимся к тому, чтобы наши игроки хотели играть за «Индиану». Это очень важно. Поэтому, когда Джордж объявил о своём решении, это стало ударом», – цитирует Притчарда ESPN.
Сильный Пол. Джордж идёт по стопам Джеймса и Дюранта
Чемпионские амбиции Пола Джорджа может удовлетворить ограниченный круг команд, в который входят «Кливленд», «Бостон» и «Лейкерс».