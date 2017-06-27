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Джордан — Уэстбруку: я тоже получил первый титул MVP до первого перстня

27 июня 2017, вторник. 21:50. Баскетбол

Легендарный Майкл Джордан поздравил разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука с получением награды MVP. Шестикратный чемпион НБА и пятикратный обладатель звания MVP оставил сообщение в своём «твиттере».

«Я тоже получил первый титул MVP до первого перстня, продолжай в том же духе», — написал Джордан.

Также Джордан подарил Уэстбруку специально выпущенные кроссовки Air Jordan The XXX1/10/10.

В минувшем сезоне Уэстбрук оформил рекордное количество трипл-даблов — 42, превзойдя достижение защитника Оскара Робертсона (41), установленное им в 1962 году в «Цинциннати Ройялз». Кроме того, Уэстбрук и Робертсон теперь являются единственными баскетболистами, оформлявшими трипл-дабл за игру в среднем.

Защитник «Оклахома-Сити» Уэстбрук выиграл титул МVP сезона-2016/17
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Майкл Джордан Расселл Уэстбрук Фото
Новости. Баскетбол
27 июня 2017, вторник
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