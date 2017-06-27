Джордан — Уэстбруку: я тоже получил первый титул MVP до первого перстня

Легендарный Майкл Джордан поздравил разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука с получением награды MVP. Шестикратный чемпион НБА и пятикратный обладатель звания MVP оставил сообщение в своём «твиттере».



«Я тоже получил первый титул MVP до первого перстня, продолжай в том же духе», — написал Джордан.

Также Джордан подарил Уэстбруку специально выпущенные кроссовки Air Jordan The XXX1/10/10.

В минувшем сезоне Уэстбрук оформил рекордное количество трипл-даблов — 42, превзойдя достижение защитника Оскара Робертсона (41), установленное им в 1962 году в «Цинциннати Ройялз». Кроме того, Уэстбрук и Робертсон теперь являются единственными баскетболистами, оформлявшими трипл-дабл за игру в среднем.