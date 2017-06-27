«Юта» заинтересована в услугах Рики Рубио

«Юта Джаз» проявляет интерес к разыгрывающему защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Рики Рубио, сообщает The Score.

Слухи о возможном уходе 26-летнего испанца из стана команды муссировались на протяжении всего минувшего сезона. В регулярном чемпионате-2016/2017 Рубио сыграл в 75 матчах, набирая в них по 11,1 очка, совершая по 9,1 передачи и собирая по 4,3 подбора.

Что касается «Юты», то основной разыгрывающий команды в минувшем сезоне Джордж Хилл этим летом станет свободным агентом, о планах руководства команды из Солт-Лейк-Сити относительно него ничего не сообщается. Также недавно сообщалось об интересе «Юты» к сербскому защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.