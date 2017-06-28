Мозгов: чёрно-белые цвета мне идут

Российский центровой «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов выложил фотографию из тренажёрного зала, отметив, что ему идут чёрно-белые цвета новой команды.



«Чёрно-белые цвета мне идут», — написал Мозгов на своей странице в «Инстаграме».

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Напомним, 26 июня «Нетс» представили Мозгова и разыгрывающего Д'Анджело Расселла в качестве своих игроков. Мозгов получил в новом клубе номер 20, а Расселл будет играть под номером 1. Оба баскетболиста перебрались в «Бруклин» из «Лос-Анджелес Лейкерс» в ходе обмена.