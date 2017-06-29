Мори: вы либо участвуете в гонке вооружений, либо остаётесь в стороне

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори прокомментировал обмен разыгрывающего Криса Пола.



«В НБА началась гонка вооружений. Вы либо участвуете в ней, либо остаётесь в стороне.



Мы думаем, что Джеймс Харден и Крис Пол, находящиеся на пике, способны дать отпор командам, которые представляют собой сокрушительную силу. Этот обмен ставит нас в один ряд с ними», – цитирует Мори The Score.



Напомним, что «Лос-Анджелес Клипперс» обменял Пола в «Рокетс» на семерых игроков, пик первого раунда драфта-2018 и денежную компенсацию.

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