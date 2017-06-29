«Химки» объявили о переходе Дженкинса

Баскетбольный клуб «Химки» на официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником Чарльзом Дженкинсом.



Ранее стало известно, что «Химки» заплатят за 28-летнего баскетболиста $ 100 тыс.



Дженкинс имеет опыт выступления в НБА, где он играл за «Голден Стэйт Уорриорз и «Филадельфию Сиксерс». Минувший сезон Чарльз провёл в составе сербской «Црвены Звезды». Защитник принял участие в 30 матчах Евролиги, собирая коллекцию из 9,4 очка, 2,7 передачи, 2,1 перехвата и 1,9 подбора за 26,1 минуты в среднем за игру.

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