«Хьюстон» договорился о 4-летнем контракте с Нене

«Хьюстон Рокетс» договорился с 34-летним форвардом Нене Илариу о новом контракте. Как сообщает Houston Chronicle, соглашение будет рассчитано на 4 года, его общая сумма составит $ 15 млн.

В сезоне-2016/17 бразилец провёл 66 матчей в регулярном чемпионате (из них 7 — в стартовой пятёрке), набирая в среднем за игру 9,0 очка и 4,1 подбора. В плей-офф на счету ветерана 9 матчей (ни одного в стартовой пятёрке), в которых он зарабатывал по 10,0 очка и 4,7 подбора. В четвёртом матче серии с «Сан-Антонио Спёрс» (2-4) Нене получил травму приводящей мышцы бедра и выбыл из строя до конца сезона.

Ранее сообщалось, что руководство «Рокетс» заинтересовано в подписании контракта с атакующим защитником Джей Джей Редиком.