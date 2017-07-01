«Голден Стэйт» попытается подписать Гэя, если не договорится с Игуодалой

«Голден Стэйт Уорриорз» проявляет серьёзный интерес к форварду Руди Гэю, информирует ESPN.



Сообщается, что «Голден Стэйт» попытается подписать Гэя, если не сможет договориться о новом контракте с форвардом Андре Игуодалой.



В ближайшее время Андре проведёт встречи с «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кинз».



В минувшем регулярном чемпионате Руди выступал за «Кингз». Он принял участие в 30 матчах, набирая в среднем по 18,7 очка, собирая по 6,3 подбора, отдавая по 2,8 передачи, а также совершая по 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота за 33,8 минуты.

У Игуодалы не запланирована встреча с руководством «Голден Стэйт»