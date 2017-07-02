Отто Портер проведёт встречу с «Сакраменто»

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Отто Портер, получивший с первого июля статус ограниченно свободного агента, сегодня, 2 июля, намерен провести встречу с руководством «Сакраменто Кингз», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Сэм Амик.

Баскетболист рассчитывает получить максимально возможное предложение о контракте, в то время как квалификационное предложение «Вашингтона» по игроку равняется $ 7,7 млн.

В минувшем сезоне 24-летний Портер набирал по 13,4 очка и совершал по 6,4 подбора за 33 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 12,2 очка и 6,9 подбора за 33 минуты в плей-офф.