Хэйворд определится с клубом в ближайшие дни

Форвард Гордон Хэйворд определится с новой командой 4 или 5 июля, информирует The Salt Lake Tribune.



Напомним, что 1 июля форвард получил статус неограниченно свободного агента.



Сообщается, что Хэйворд уже провёл встречи с представителями «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Гордон планирует встретиться с руководством «Юты Джаз» 3 июля.



В минувшем регулярном чемпионате 27-летний баскетболист проводил на площадке по 34,5 минуты, набирал по 21,9 очка, собирал по 5,4 подбора, отдавал по 3,5 передачи, а также совершал по 1,0 перехвата в среднем за матч.

«Майами» не будет подписывать новых игроков, пока Хэйворд не примет решения