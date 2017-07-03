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Мартинес и Багатскис – основные претенденты на пост главного тренера УНИКСа

3 июля 2017, понедельник. 12:48. Баскетбол

По информации «Известий», 5-6 июля УНИКС объявит имя нового главного тренера.

Главным претендентом на вакантное место является 56-летний испанский специалист Педро Мартинес. Также руководство УНИКСа рассматривает кандидатуры 50-летнего латвийца Айнарса Багатскиса и ещё двух иностранных тренеров.

«УНИКС действительно активно ведёт переговоры с Педро Мартинесом. Если стороны смогут договориться по финансовому вопросу, то тренер заключит двухлетний контракт с клубом. Однако есть опасения, что УНИКС не потянет запросы испанца. На этот случай прорабатываются варианты с Айнарсом Багатскисом и ещё двумя специалистами, имена которых не на слуху и которые никогда не работали в России», – сообщил источник в клубе.

Источник: Барцокас возглавит «Химки», Мартинес — УНИКС
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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БК УНИКС Айнарс Багатскис
Новости. Баскетбол
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