Мартинес и Багатскис – основные претенденты на пост главного тренера УНИКСа

По информации «Известий», 5-6 июля УНИКС объявит имя нового главного тренера.



Главным претендентом на вакантное место является 56-летний испанский специалист Педро Мартинес. Также руководство УНИКСа рассматривает кандидатуры 50-летнего латвийца Айнарса Багатскиса и ещё двух иностранных тренеров.



«УНИКС действительно активно ведёт переговоры с Педро Мартинесом. Если стороны смогут договориться по финансовому вопросу, то тренер заключит двухлетний контракт с клубом. Однако есть опасения, что УНИКС не потянет запросы испанца. На этот случай прорабатываются варианты с Айнарсом Багатскисом и ещё двумя специалистами, имена которых не на слуху и которые никогда не работали в России», – сообщил источник в клубе.

Источник: Барцокас возглавит «Химки», Мартинес — УНИКС