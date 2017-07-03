«Сакраменто» предложил Отто Портеру максимальный контракт на $ 106,5 млн

Руководство «Сакраменто» предложило лёгкому форварду Отто Портеру максимальный контракт, сообщает ESPN. Выступавший в минувшем сезоне за «Вашингтон» Портер с 1 июля стал ограниченно свободным агентом.

Квалификационное предложение «Уизардс» по Портеру составило $ 7,7 млн. В «Кингз» же ему предложили четырёхлетний максимальный контракт на $ 106,5 млн.

Отмечается, что баскетболист пока ещё не принял решения о том, где продолжит свою карьеру, и желает провести переговоры с большим количеством заинтересованных команд.