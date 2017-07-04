«Нью-Йорк» интересуется Джонатоном Симмонсом

«Нью-Йорк Никс» заинтересован в услугах защитника Джонатона Симмонса, сообщает ESPN. В ближайшее время «Никс» планирует сделает предложение 27-летнему защитнику.



Ранее сообщалось, что интерес к Симмонсу проявляют «Лос-Анджелес Клипперс», «Сакраменто Кингз» и «Миннесота Тимбервулвз».



Сезон-2016/17 Джонатон провёл в «Сан-Антонио Спёрс». Клуб из Техаса планирует предложить ему контракт с зарплатой $ 9 млн в год. Сообщается, что баскетболист будет готов продолжить карьеру в другой команде, если ему поступит более выгодное предложение.



В минувшем регулярном чемпионате Симмонс проводил на паркете по 17,8 минуты, собирая коллекцию из 6,2 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.