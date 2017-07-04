Макги: Дюрант читает рэп так же, как Nas

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джавэйл Макги высоко оценил музыкальные способности своего партнёра по команде Кевина Дюранта.



«У Кевина на самом деле есть чувство ритма. Он читает рэп так же, как Nas. Я был в его домашней студии. У него много песен», – приводит слова Макги The Score.



Напомним, что в начале июня американская студия звукозаписи Spider Studios опубликовала отрывок совместной рэп-композиции Дюранта и лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, которую они записали во время локаута в 2011 году.