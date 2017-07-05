Хэйворд сообщил о переходе в «Бостон»

Лёгкий форвард Гордон Хэйворд, ставший с 1 июля свободным агентом, продолжит свою карьеру в «Бостон Селтикс».



«В последнюю неделю я провёл несколько встреч с „Бостоном“, „Майами“ и „Ютой“. И после каждой из них у меня было ощущение, что это подходящая команда. Ещё прошлой ночью я не был уверен на 100 процентов, что сделал правильный выбор. Но после семи лет в „Юте“ я решил присоединиться к „Бостону“. Знаю, что поклонникам „Джаз“ тяжело это слышать, но хочу, чтобы вы знали: вы для меня целый мир», — написал Хэйворд в своём блоге на The Players Tribune.

В составе «Юты Джаз» 27-летний Хэйворд провёл всю карьеру в НБА. В минувшем сезоне Гордон принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру по 21,9 очка, 5,4 подбора и 3,5 передачи. В плей-офф форвард провёл 11 встреч со средними показателями 24,1 очка, 6,1 подбора и 3,4 передачи.