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А. Томас: Хэйворд — именно тот, кто нужен «Бостону» для борьбы за выход в финал

5 июля 2017, среда. 05:32. Баскетбол

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас прокомментировал заявление форварда Гордона Хэйворда, сообщившего, что он переходит в клуб из Массачусетса.

«Это игрок именно того типа, который нам нужен для борьбы за выход в финал. Я очень доволен этой сделкой и с нетерпением жду начала совместной работы», — приводит слова Томаса ESPN.

27-летний Хэйворд провёл всю карьеру в НБА в «Юте Джаз». В минувшем сезоне Гордон принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру по 21,9 очка, 5,4 подбора и 3,5 передачи. В плей-офф форвард провёл 11 встреч со средними показателями 24,1 очка, 6,1 подбора и 3,4 передачи.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Юта Джаз Айзея Томас - игрок Гордон Хэйворд
Новости. Баскетбол
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