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Роуз проведёт встречу с «Клипперс»

5 июля 2017, среда. 09:51. Баскетбол

Разыгрывающий Деррик Роуз, вышедший на рынок свободных агентов, проведёт встречу с представителями «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает ESPN.

Ранее Роуз заявлял о желании выступать в составе «Милуоки». Он является одним из самых востребованных игроков, оставшихся на рынке свободных агентов. В его услугах проявляли заинтересованность «Сан-Антонио», «Миннесота» и «Нью-Йорк».

В минувшем сезоне 28-летний игрок выступал за «Никс». Он набирал 18,0 очка, отдавал 4,4 передачи и совершал 3,8 подбора в среднем за матч.

Источник: Галлинари переходит в «Клипперс», Миллсэп — в «Денвер»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Клипперс Деррик Роуз
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