«Вашингтон» намерен повторить максимальное предложение Портеру

«Вашингтон» намерен повторить максимальное предложение ограниченно свободному агенту Отто Портеру. Об этом сообщает ESPN.

В команде подтвердили заинтересованность в услугах игрока. Ранее Портер получил максимальные предложение (четырёхлетний контракт на $ 106,5 млн) от «Сакраменто» и «Бруклина». Он не принял окончательного решения, желая изучить все предложения на рынке.

В минувшем сезоне Портер, выбранный под 3-м номером драфта-2013, набирал по 13,4 очка, совершал по 6,4 подбора и отдавал по 1,5 передачи в среднем за игру.