Теодосич подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»

Экс-разыгрывающий защитник московского ЦСКА Милош Теодосич подпишет двухлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриен Войнаровски. Второй год контракта включает в себя опцию игрока.

За два года в калифорнийском клубе серб cможет заработать $ 12,3 млн.

Ранее сообщалось, что Теодосич уже достиг договорённости с «Чикаго Буллз», однако о контракте до сих пор не было объявлено. Также интерес к 30-летнему сербу проявляли в «Миннесоте Тимбервулвз» и «Юте Джаз».