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«Даллас» заинтересован в услугах Роуза

7 июля 2017, пятница. 00:43. Баскетбол

Руководство «Даллас Маверикс» заинтересовано в подписании соглашения с разыгрывающим защитником Дерриком Роузом, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Марк Берман. Баскетболист после истечения его контракта с «Нью-Йорк Никс» всё ещё остаётся свободным агентом.

В составе «Нью-Йорка» Роуз в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 64 поединках, набирая в них в среднем по 18 очков, совершая по 3,8 подбора и раздавая по 4,4 передачи. Ранее сообщалось, что игрок проведёт встречу с «Лос-Анджелес Клипперс», также он говорил, что хотел бы продолжить карьеру в составе «Милуоки Бакс».

Роуз хочет продолжить карьеру в «Милуоки»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даллас Маверикс Нью-Йорк Никс Деррик Роуз
Новости. Баскетбол
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