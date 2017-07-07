ЦСКА попрощался с Теодосичем

ЦСКА на своём официальном сайте попрощался с защитником Милошем Теодосичем, который продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс».



Сербский плеймейкер перешёл в ЦСКА из «Олимпиакоса» в 2011 году. За это время Милош помог клубу стать чемпионом Евролиги и завоевать шесть золотых медалей Единой лиги ВТБ, он дважды становился MVP плей-офф Лиги ВТБ (2014, 2016), был выбран в первую (2014/15, 2015/16) и вторую символические пятёрку Евролиги (2011/12, 2012/13, 2016/17). Его персональный прогресс отразился и на успехах сборной Сербии: будучи игроком ЦСКА, Теодосич завоевал серебряные медали Олимпиады-2016 и чемпионата мира — 2014.



Милош покидает ЦСКА, удерживая третье место в Евролиге по результативным передачам (1126) и второе – по трёхочковым попаданиям (1253). Он уступает только Джей Ар Холдену в списке лучших бомбардиров в истории ЦСКА (4139 против 5393) и с большим отрывом опережает Джея в борьбе за лидерство по передачам (1801 против 1708).



В стане «армейцев» Теодосич провёл 332 матча (161 в стартовом составе) со средними показателями 12,5 очка (53% двухочковых, 39,7% трехочковых, 87,7% штрафных), 2,5 подбора, 5,4 передачи, 0,8 перехвата за 25,5 минуты.

Теодосич подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»