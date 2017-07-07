Джамал Кроуфорд после выкупа контракта хочет присоединиться к «Кливленду»

Защитник Джамал Кроуфорд, который в результате трёхстороннего обмена стал игроком «Атланты Хоукс», планирует подписать контракт с «Кливленд Кавальерс», информирует ESPN.



Ожидается, что в ближайшее время «Атланта» выкупит контракт 37-летнего ветерана.



Кроуфорд уже обсудил возможность продолжения карьеры в «Кливленде» с его лидером Леброном Джеймсом.



В минувшем регулярном чемпионате Джамал проводил на паркете по 26,3 минуты, собирая коллекцию из 12,3 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора в среднем за игру.

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