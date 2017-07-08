«Голден Стэйт» заключил с Пачулией новый контракт

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия подписал новый контракт с клубом, сообщает RealGM. Соглашение рассчитано на один сезон, за который грузинский баскетболист заработает $ 3,5 млн.

34-летний Пачулия пришёл в команду из Окленда летом 2016 года, подписав соглашение, рассчитанное на год, на сумму $ 2,9 млн. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 70 поединков, набирая в них в среднем по 6,1 очка, 5,9 подбора и совершая по 1,9 передачи. В плей-офф в активе центрового 15 встреч, в которых он собирал коллекцию из 5,1 очка и 3,8 подбора в среднем.