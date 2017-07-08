Таджа Гибсона арестовали за езду с просроченными правами

Новичок «Миннесоты Тимбервулвз» форвард Тадж Гибсон был арестован за вождение по просроченному удостоверению, сообщает TMZ.

Инцидент произошёл в ночь со среды на четверг по московскому времени. Гибсон нарушил правила разворота непосредственно перед дорожными полицейскими. Те остановили «Мерседес-Бенц», в котором ехал баскетболист, после чего выяснилось, что его права недействительны. Гибсона взяли под стражу, однако через несколько часов отпустили.

1 сентября баскетболист должен будет предстать перед судом в Нью-Йорке.