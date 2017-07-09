«Вашингтон» сохранил Портера, гарантировав четырёхлетний контракт на $ 106 млн

«Вашингтон Уизардс» сохранил в составе лёгкого форварда Отто Портера, заблокировав предложение «Бруклин Нетс», сообщает ESPN. Для этого «Уизардс» гарантировали игроку, имевшему статус ограниченно свободного агента, такие же условия, как у «Нетс» – четырёхлетний контракт на общую сумму $ 106 млн.

Таким образом, Портер стал самым высокооплачиваемым баскетболистом «Вашингтона», а размер платёжной ведомости организации вырос до $ 126,5 млн, превысив налог на роскошь на $ 11,4 млн.

В минувшем сезоне 24-летний Портер, выступавший за «Уизардс» все четыре года карьеры в НБА, набирал по 13,4 очка, совершал по 6,4 подбора за 33 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 12,2 очка и 6,9 подбора за 33 минуты в плей-офф.