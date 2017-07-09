«Торонто» обменял Демарре Кэрролла в «Бруклин» на Джастина Хэмилтона

«Торонто Рэпторс» обменял лёгкого форварда Демарре Кэрролла, защищённого лотерейным выбором первого раунда и выбором второго раунда драфта 2018 года в «Бруклин Нетс», на центрового Джастина Хэмилтона, сообщает ESPN. Таким образом, «Рэпторс» освободят место в платёжной ведомости, избавившись от $ 30 млн, которые за следующие два года должен был получить Кэрролл.

В минувшем сезоне 30-летний форвард набирал по 8,9 очка, совершал по 3,8 подбора за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 4,2 очка и 2,7 подбора за 16 минут в плей-офф.

Средние показатели 27-летнего Хэмилтона составили 6,9 очка и 4,1 подбора за 18 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате.