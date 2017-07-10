Фульц вернётся в строй через 1-2 недели

Разыгрывающий защитник «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фульц завершит восстановление после травмы левого голеностопного сустава через одну-две недели, информирует официальный сайт НБА.



Напомним, что Фульц, который был выбран на драфте-2017 под первым номером, получил травму в матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе с «Голден Стэйт Уорриорз» (95:93). Он был вынужден покинуть площадку с помощью партнёров и не смог вернуться в игру.



Сообщается, что 19-летний разыгрывающий больше не примет участия в играх турнира.

Фульц получил травму ноги в матче Летней лиги с «Голден Стэйт»