Мэджик Джонсон: «Лейкерс» собираются построить команду вокруг Ингрэма

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что калифорнийский клуб будет строить команду вокруг форварда Брэндона Ингрэма.



«Ингрэм – это тот игрок, вокруг которого мы собираемся построить команду. Мы верим, что он может достичь уровня Матча звёзд», – приводит слова Джонсона NBC Sports.



В минувшем сезоне Ингрэм принял участие в 79 матчах. 19-летний форвард проводил на площадке по 28,8 минуты, собирая коллекцию из 9,4 очка, 4,0 подбора, 2,1 передачи, 0,6 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за игру.

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