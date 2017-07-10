«Филадельфия» собирает сумму штрафа Эмбиида за оскорбление Лавара Болла

«Филадельфия Сиксерс» запустила сбор пожертвований по случаю штрафа, наложенного на Джоэла Эмбиида за нецензурную брань в адрес Лавара Болла. Эмбиид опубликовал оскорбительное видео в своём «инстаграме», после чего был оштрафован на $ 10 тыс.

Сбор средств открыт на сервисе GoFundMe, и конечная сумма также составляет $ 10 тыс. Однако создатели страницы уверяют, что средства пойдут не на оплату штрафа, а в любой благотворительный фонд по выбору самого Эмбиида. На данный момент собрано $ 2460, а один из вложивших средства подписался как Алексей Швед.