Айверсон: Уэстбрук – мой любимый игрок в НБА

Бывший игрок НБА Аллен Айверсон поделился мнением о разыгрывающем «Оклахома-Сити Тандер» Расселле Уэстбруке.



«Уэстбрук – мой любимый игрок в НБА. Я очень уважаю и восхищаюсь этим парнем. Он заслуженно получил звание MVP. Я знал, что он станет MVP ещё в начале сезона. Это грандиозное событие для всех нас.



Возможно, мы не увидим ничего подобного ещё на протяжении многих лет. Никто не думал, что это когда-либо произойдёт. Я не верил, что это может случиться на таком уровне. Это только доказывает, каким великим игроком он является», – приводит слова Айверсона USA TODAY.

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