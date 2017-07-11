Форман: болельщики «Чикаго» увидят прогресс в течение следующего года или двух

Генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Гар Форман поделился мнением о перестройке команды.



«Нам нужно было сделать шаг назад, чтобы начать эту перестройку, и теперь ключевым моментом станет развитие игроков. Они продолжают развиваться, продолжают упорно работать. Болельщики увидят прогресс в течение следующего года или двух.



Мы понимаем, что сложно сделать шаг назад и начать двигаться в другом направлении, когда вам удавалось добиться успеха. Мы понимаем, что это будет процесс. Знаем, что будут взлёты и падения. Мы считаем, что обмен помог нам сделать шаг в правильном направлении», – цитирует Формана NBC Sports.

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