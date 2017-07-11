Уолл: не вижу ничего плохого в своих комментариях о Портере

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл не считает, что некорректно высказался, когда говорил о потенциальной замене форварда команды Отто Портера Полом Джорджем.



«В этом нет ничего плохого. Я знаю, что Отто значит для «Вашингтона». В конечном итоге, если у вас есть возможность усилить какую-то позицию, вы должны воспользоваться ей, как и любая другая команда. Отто станет отличным игроком для нас, отличным ролевым игроком для многих команд. Но есть разница между ролевым игроком и суперзвездой. Есть большая разница.



Много команд делают большое количество обменов, чтобы заполучить суперзвезду. Посмотрите на Кевина Лава, которого обменяли на Эндрю Уиггинса. Я люблю Отто как товарища по команде. Если у вас есть возможность сделать команду лучше, вы делаете это. Если люди воспринимают это неправильно, пусть так и будет», – приводит слова Уолла NBC Sports.

Уолл пытается убедить Джорджа перейти в «Вашингтон»