Хэйворд: моя цель в «Бостоне» – чемпионский титул

Лёгкий форвард Гордон Хэйворд пояснил причины, по которым в межсезонье подписал контракт с «Бостон Селтикс».



«Моя цель в «Бостоне» – чемпионский титул. Именно ради этого я работаю, чтобы стать сильнее. Хочу помочь «Селтикс» добиться главной победы. Я абсолютно уверен, что такая задача нам по плечу. Несомненно, предстоит приложить очень много усилий, но мы сделаем всё возможное. И это не может не радовать меня», – цитирует Хэйворда ESPN.



Форвард заключил с «Бостоном» четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 128 млн.

«Бостон» официально представил Хэйворда в качестве нового игрока