Носов: все новички «Химок» сильнее игроков, с которыми клуб расстался

Бывший игрок «Химок» Виталий Носов поделился мнением о новичках подмосковного клуба.



«На мой взгляд, все новички «Химок» сильнее игроков, с которыми клуб решил не продлевать контрактов. Возможно, Роулэнд – исключение, но я не обладаю информацией относительно его ухода. В целом клуб подбирает очень качественных баскетболистов под высокую задачу – выход в плей-офф Евролиги.



Андерсон – великолепный игрок. Он хорошо играет в защите, может закрыть три позиции, очень разноплановый баскетболист. Он должен быстро вписаться в построения Барцокаса. Что касается Марковича, то недаром он играет в составе сборной Сербии – он надёжен и способен вести команду за собой. Это хорошая помощь Алексею Шведу. Для Зубкова же прошлый сезон был не самым удачным. Однако два года назад под управлением Барцокаса в «Локомотиве» он демонстрировал свою лучшую игру, попал в сборную и стал её лидером. Если его правильно мотивировать, то он принесёт много пользы, добавит команде ротации», – приводят слова Носова «Известия».

«Химки» объявили об уходе Роулэнда