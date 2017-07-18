Марбэри: Ларри Браун сделал Олимпийские игры—2004 худшими 38 днями в моей жизни

Экс-игрок НБА Стефан Марбэри заявил, что Олимпийские игры 2004 года, которые прошли в Афинах, были «худшими 38 днями в его жизни» из-за главного тренера сборной США Ларри Брауна.



«К тому моменту, когда он добрался до меня, всё, что нужно было сказать, уже было сказано. Так что я сказал: «Давайте не будем забывать, что нужно получать удовольствие от игры». Ларри ухмыльнулся: «Послушайте этого парня, он говорит об удовольствии».



Я просил Айзею Томаса не нанимать его в «Нью-Йорк». Это было просто невыносимо. Никто не хотел играть под его руководством. Атмосфера в команде была просто ужасной. Он хотел создать именно такие условия. Мучение», – цитирует Марбэри The Score.

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