Гэй: готов побеждать вместе с «Сан-Антонио»

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Руди Гэй рассказал о готовности к новому сезону.



«На самом деле у меня сегодня была тренировка. Мне разрешили полноценно тренироваться. Сейчас я в порядке. У команды есть свои планы на меня, но я готов играть. Я обязательно буду готов к лагерю.



Судя по моей карьере, пришло время побеждать. Это самое главное. Я нахожусь в лиге уже долгое время, но я ещё не получил того, чего хочу. Переход в такой клуб, как «Сан-Антонио», – это идеальный вариант для меня», – приводит слова Гэя ESPN.

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