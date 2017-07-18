Лин: «Бруклин» выйдет в плей-офф в следующем сезоне

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Джереми Лин уверен в успешном выступлении своей команды в сезоне-2017/18.



«Мы выйдем в плей-офф. Меня не волнует, что мне говорят другие. Не могу дождаться момента, когда буду играть вместе с Д'Анджело Расселлом. В следующем году мы будем представлять большую угрозу», – приводит слова Лина The Score.



Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата «Бруклин» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нетс» удалось добыть всего 20 побед в 82 матчах.

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