Астахов: с подписанием Андерсона формирование состава «Химок» завершено на 85%

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о готовности состава команды к следующему сезону.



«С подписанием Джеймса Андерсона формирование состава завершено, я бы сказал, на 85%. Осталось найти одного большого игрока на позицию «пять-четыре», когда он будет найден, состав будет укомплектован. У нас, конечно, есть опция взять восьмого легионера, который сможет играть только в Евролиге, но над этим нам ещё предстоит подумать.



Могу подтвердить интерес клуба ко всем игрокам, которые есть на рынке. Их, к сожалению, очень мало. К тому же очень сложно бороться с китайскими клубами, предлагающими игрокам какие-то просто нереальные деньги», – приводит слова Астахова «Р-Спорт».

«Химки» подписали контракт с Джеймсом Андерсоном