Бывший форвард саратовского «Автодора» Ник Миннерат продолжит карьеру в Китае, сообщается на официальной странице клуба в «Инстаграме». Американец подписал соглашение с «Шанхай Шаркс».

По итогам минувшего чемпионата Миннерат стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 и попал в символическую сборную лиги. Кроме того, он стал лучшим снайпером команды в Лиге чемпионов и удостоился звания лучшего бомбардира турнира. В 15 матчах ЛЧ он набирал в среднем 20,3 очка и делал 6,8 подбора за 34,1 минуты.

В Единой лиге ВТБ в активе американца 22 матча, в которых его средняя статистика составила 23,3 очка и 6,8 подбора за 34,0 минуты.

Лэнгфорд продолжит карьеру в Китае