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Пирс: с этим составом «Кливленд» не способен победить «Голден Стэйт»

19 июля 2017, среда. 11:05. Баскетбол

Экс-игрок НБА Пол Пирс считает, что Леброн Джеймс не сможет выиграть ещё один чемпионский титул, если «Кливленд Кавальерс» не усилит свой состав.

«Уверен, что Леброн сильно разочарован работой «Кливленда» в межсезонье. У них была возможность заполучить Джимми Батлера, но они упустили её. Конечно, ты будешь разочарован. «Кавальерс» в своём текущем состоянии не способны победить «Голден Стэйт». «Бостон» становится лучше, а «Кливленд» застрял на одном месте. Они ведь должны были всухую проиграть в финале. Тот матч, который они выиграли, был рекордным.

Чонси Биллапс не согласился на работу в офисе клуба. Уровень разочарования только растёт. У Джеймса есть в запасе ещё два-три года, которые он может провести на высоком уровне. Он пытается догнать Джордана, но эта ситуация не может его не разочаровывать. «Кливленд» был способен обыграть «Голден Стэйт» без Дюранта. Но Кевин вывел и так чемпионскую команду на новый уровень», – приводит слова Пирса ESPN.

Джеймс обеспокоен работой «Кливленда» в межсезонье
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс Пол Пирс
Новости. Баскетбол
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