Войнаровски: Джордж был близок к переходу в «Кливленд»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, форвард Пол Джордж был близок к переходу из «Индианы Пэйсерс» в «Кливленд Кавальерс», но в последний момент был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» на Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса.



«Руководство «Индианы» было готово отправить Джорджа в «Кливленд». Они уже собирались разрешить ему позвонить владельцу «Кавальерс», но затем согласились на предложение «Тандер», – сказал Войнаровски.



В минувшем сезоне Джордж провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 23,7 очка и собирая по 6,6 подбора.

«Голден Стэйт» отказался менять Клэя Томпсона на Пола Джорджа