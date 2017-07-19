Уэлтман: Джонатон Симмонс должен показать прогресс в «Орландо»

Президент «Орландо Мэджик» Джефф Уэлтман верит, что защитник Джонатон Симмонс может выйти на новый уровень во флоридском клубе.



«Джонатон отличный защитник. На площадке он действует агрессивно, привлекает ваше внимание. Симмонс умеет совершать проходы, отдавать передачи, и мне кажется, что его бросок стал лучше. Кроме того, он всё ещё молод», – цитирует Уэлтмана Rotoworld.



В прошлом сезоне Симмонс отыграл за «Спёрс» 78 матчей в регулярном первенстве, восемь раз выйдя в стартовом составе. Он набирал в среднем 6,2 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за матч. В плей-офф его показатели составили 10,5 очка, 1,9 передачи и 1,9 подбора за игру.

Симмонс достиг соглашения с «Орландо»