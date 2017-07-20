Макколлум: с Энтони «Портленд» станет одной из трёх лучших команд на Западе

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум считает, что форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони поможет команде из штата Орегон выйти на новый уровень.



«Если нам удастся заполучить Кармело, он сразу сделает «Портленд» одной из трёх лучших команд на Западе», – приводит слова Макколлума Bleacher Report.



Напомним, ранее стало известно, что «Портленд» заинтересован в Кармело, однако сам игрок хочет продолжить карьеру в «Хьюстон Рокетс» или «Кливленд Кавальерс».



В минувшем регулярном чемпионате Энтони принял участие в 74 матчах. 33-летний форвард проводил на площадке по 34,3 минуты, собирая коллекцию из 22,4 очка, 5,9 подбора, 2,9 передачи, 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.

Кармело Энтони не планирует переходить в «Портленд»