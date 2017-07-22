Сильвер: если чемпионов приглашают, то они должны посетить Белый дом

Комиссар НБА Адам Сильвер высказался относительно посещения командами-чемпионами посещения Белого дома и встречи с президентом США. По мнению функционера, независимо от политических взглядов, игроки обязаны посещать такую встречу в случае поступления приглашения.

«Я не думаю, что решение об этом должна принимать Лига. Мы не должны направлять игроков в Белый дом. Моя точка зрения заключается в том, что если соответствующее приглашение поступит, то наша команда должна его принять, независимо от того, какие политические взгляды у игроков.

Это большая традиция и это нечто большее, чем конкретный политик или избранный человек. Команда должна принимать решение как организация, но я также буду уважать решение отдельных игроков не идти на встречу", — приводит слова Сильвера The Score.