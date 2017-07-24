Баллмер: «Клипперс» не удалось добиться успеха, на который рассчитывал Пол

Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер рассказал о переходе разыгрывающего защитника Криса Пола в «Хьюстон Рокетс».



«Когда кто-то принимает решение уйти, вы должны спросить у себя: «Что мы должны были сделать лучше?» Мы были вместе на протяжении долгого времени. Но нам не удалось добиться успеха, на который мы все, включая Криса, рассчитывали. Наша задача не изменилась – мы должны работать над тем, чтобы лучшие таланты лиги хотели играть за «Клипперс», – приводит слова Баллмера NBC Sports.

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