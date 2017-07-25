Сергей Карасёв не сыграет на Евробаскете

Защитник «Зенита» Сергей Карасёв не поможет сборной России на предстоящем чемпионате Европы, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Ранее стало известно, что баскетболист перенёс операцию на плече.

Теперь Карасёв будет проходить восстановительный период под наблюдением медицинского штаба «Зенита» и не успеет восстановиться к континентальному первенству.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе сборная России встретится с командами Сербии, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании.